Самарская область приняла всероссийские соревнования по дартсу "Самара Мастерс"

В Тольятти в легкоатлетическом манеже с 18 по 20 сентября прошли первые всероссийские соревнования по дартсу в истории нашего региона — "Самара Мастерс".
Три дня, сотни дротиков, десятки регионов — турнир стал значимым событием этой осени для Федерации дартс Самарской области.
В соревнованиях, включая онлайн этап, приняли участие 133 мужчины и 56 женщин из 34 субъектов России — от Архангельска до Приморья.
Первенство было разыграно в одиночном, парном, смешанном парном разряде и среди команд. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.
"бронза" - Владимир Чихаривский / Сергей Петин — парный разряд
"бронза" - Самарская область (Татьяна Елистратова, Татьяна Ховалкина, Ольга Алексеева, Светлана Четверикова, Милена Никишова) — командные соревнования
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...