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Самарская область приняла всероссийские соревнования по дартсу "Самара Мастерс"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в легкоатлетическом манеже с 18 по 20 сентября прошли первые всероссийские соревнования по дартсу в истории нашего региона — "Самара Мастерс".

Три дня, сотни дротиков, десятки регионов — турнир стал значимым событием этой осени для Федерации дартс Самарской области.

В соревнованиях, включая онлайн этап, приняли участие 133 мужчины и 56 женщин из 34 субъектов России — от Архангельска до Приморья.

Первенство было разыграно в одиночном, парном, смешанном парном разряде и среди команд. В число призеров вошли спортсмены из Самарской области.

"бронза" - Владимир Чихаривский / Сергей Петин — парный разряд

"бронза" - Самарская область (Татьяна Елистратова, Татьяна Ховалкина, Ольга Алексеева, Светлана Четверикова, Милена Никишова) — командные соревнования

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