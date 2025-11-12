Самарчанки стали победителями соревнований по бодибилдингу

Дарья Шаповалова и Анна Михайлова стали победителями соревнований по бодибилдингу.

В Одинцовском районе Московской области состоялись 37 по счету чемпионат и первенство России по бодибилдингу.

Девушки из сборной Самарской области показали достойный результат и стали призерами соревнований.

Анна Михайлова взяла "золото" первенства России в категории "фитнес эстетический" среди юниорок 21-23 года с ростом 166+.

Дарья Шаповалова стала абсолютной чемпионкой в дисциплине "артистический фитнес" и победительницей спортивной дисциплины "фитнес эстетический", рост 169, среди женщин. Кроме того, на ее счету серебро в номинации "фитнес — пары".

Показанный результат позволяет Дарье стать участницей чемпионата мира по бодибилдингу.