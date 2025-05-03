В Самарской области создана региональная Федерация килы

Кила — это русская контактная игра в мяч, корни которой уходят в XII век.

"Основатель и президент ОФСОО "Федерация килы России" Дмитрий Алексеевич Черняк переработал ее в современный, зрелищный, динамичный вид спорта. На самарской земле развиваем и стараемся распространять, чтобы передать нашим детям сформировавшийся вид спорта, в который они будут с интересом играть", — говорит судья турнира Андрей Летвяков.

Инициатором создания областной Федерации выступила самарская ватага "Егорий Храбрый", которая за два года существования при поддержке Русской общины Самары провела несколько масштабных межрегиональных турниров на самарской земле. Один из них прошел вчера, 2 мая. В товарищеском матче встретились ватаги (команды) из Самары, Тольятти и Пензы. Игра прошла в дружеской атмосфере, что не мешало командам на поле жестко бороться за первенство. На протяжении всего турнира сохранялось напряжение: ватажники каждой команды слаженно сражались за победу, каждый момент мог стать решающим.

Самарские зрители поддерживали команды патриотической песней "Катюша" и кричалками "Русские, вперед!", что дополняло захватывающее соревнование ощущением единства.

"Это было ярко. На морально-волевых бились ватаги. Красивые схватки. За это мы и любим Килу", — прокомментировал атаман ватаги "Егорий Храбрый" Никита Некрасов.

По русской традиции в завершении турнира ватаги собирались в большой круг, чтобы испить квас из специальной чаши — братины. Этот ритуал подчеркивает уважение друг к другу и спортивное братство.