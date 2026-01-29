Самарцы стали призерами всероссийских соревнований по спортивному туризму

В Московской области состоялись Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юношей.
Спортсмены сборной команды Самарской области показали отличные результаты.
Среди юниоров на короткой лыжной дистанции призерами стали: Илья Товкач (золото) и Александр Губанов (бронза).
На длинной лыжной дистанции золото взял Илья Товкач.
Среди юношей на длинной лыжной дистанции бронза досталась Данилу Федорову.
Впереди у сборной Самарской области выступление на первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Результаты первенства пойдут в зачет спортивно-туристического лагеря "Туриада", проходящего под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...