Самарцы стали призерами всероссийских соревнований по спортивному туризму

В Московской области состоялись Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юношей.

Фото: Министерство спорта Самарской области