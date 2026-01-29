16+
Самарцы стали призерами всероссийских соревнований по спортивному туризму

МОСКВА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Московской области состоялись Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юношей.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Спортсмены сборной команды Самарской области показали отличные результаты.

Среди юниоров на короткой лыжной дистанции призерами стали: Илья Товкач (золото) и Александр Губанов (бронза).

На длинной лыжной дистанции золото взял Илья Товкач.

Среди юношей на длинной лыжной дистанции бронза досталась Данилу Федорову.

Впереди у сборной Самарской области выступление на первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Результаты первенства пойдут в зачет спортивно-туристического лагеря "Туриада", проходящего под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе.

