Более 300 жителей Самарской области приняли участие в этапе марафона "Земля спорта"

В Кинель-Черкасском районе прошёл региональный этап соревнований всероссийского марафона "Земля спорта". В этом году участниками соревнований стали более 300 человек из 25 муниципальных образований региона. Состязания прошли по нескольким дисциплинам: силовой экстрим, комплекс ГТО, футбол и семейная эстафет.

Проект "Земля спорта", созданный для жителей сельских территорий, реализуется Минсельхозом России в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Уже третий год подряд он объединяет семьи, спортсменов и любителей активного образа жизни со всех уголков Самарской области.

В муниципалитетах отборочные этапы стартовали еще в марте. Победители собрались в Кинель-Черкасском районе, чтобы побороться за право представлять Самарскую область на всероссийском финале марафона.

"Мы за активный, спортивный образ жизни, — поделился глава семьи Искандаровых из Похвистневского района. — Занимаемся спортом, ведем хозяйство, и если на эстафете нужно будет подоить корову — мы справимся! Мы показываем подрастающему поколению, что со спортом нужно дружить, жить с ним. И это независимо от того, в городе ты или в селе. Спортом нужно заниматься всегда и везде!".

Для юных участников марафона на баскетбольной площадке легенда отечественного баскетбола, чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка Ольга Артешина провела мастер-класс по баскетболу.

Среди участников были как молодые спортсмены, так и ветераны спорта.

"С удовольствием приезжаю сюда уже второй год. Мне интересно участвовать, встречаться с друзьями, получать заряд хорошего настроения. Главное — быть в тонусе, не сидеть на месте!", — рассказал 69-летний Владимир Макаров из села Исаклы.

"Такие соревнования делают жителей наших сел более сплоченными, здоровыми и спортивными, — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента растениеводства, механизации и мелиорации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Акимов. — Это положительно сказывается не только на развитии спорта, но и на производственных показателях сельского хозяйства".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что развитие массового спорта — это "основное направление" работы областного правительства, которое напрямую влияет на качество и продолжительность жизни.

Напомним, что уже в ноябре 2025 года в Самарской области пройдет международный форум "Россия — спортивная держава". Ожидается участие делегаций из дружественных стран общей численностью более трех тысяч человек.

Победители регионального этапа "Земля спорта":

Силовой экстрим:

Мужчины:

1-е место — Роман Горлов (Нефтегорский район)

2-е место — Павел Мельников (Волжский район)

3-е место — Игорь Акимов (Борский район)

Женщины:

1-е место — Евгения Ртищева (Кинель-Черкасский район)

2-е место — Екатерина Горбунова (Борский район)

3-е место — Галина Александрова (Клявлинский район)

ГТО:

Мужчины:

1-е место — Александр Субаев (Сергиевский район)

2-е место — Михаил Тумбаев (Волжский район)

3-е место — Денис Овчинников (Нефтегорный район)

Женщины:

1-е место — Мария Серенкова (Безенчукский район)

2-е место — Ирина Ковязина (Сергиевский район)

3-е место — Ольга Васькова (Клявлинский район)

Семейная эстафета:

1-е место — семья Гариповых (Камышлинский район)

2-е место — семья Искандаровых (Похвистневский район)

3-е место — семья Гориных (Волжский район)

Футбол:

1 место — команда Кинель-Черкасского района

2 место — команда Похвистневского района

3 место — команда Нефтегорского района