Тольяттинский спортсмен стал призером чемпионата России по гонкам с препятствиями

В Уфе завершились соревнования чемпионата России по гонкам с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров. Трасса была проложена по травяной поверхности, препятствия располагались с высокой плотностью.

Тольяттинец Егор Белоусов стал серебряным призером среди мужчин с результатом 27 минут 15,2 секунды, уступив победителю Владимиру Старцеву из Башкортостана две секунды, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.