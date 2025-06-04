Тольяттинский спортсмен стал призером чемпионата России по гонкам с препятствиями

В Уфе завершились соревнования чемпионата России по гонкам с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров. Трасса была проложена по травяной поверхности, препятствия располагались с высокой плотностью.
Тольяттинец Егор Белоусов стал серебряным призером среди мужчин с результатом 27 минут 15,2 секунды, уступив победителю Владимиру Старцеву из Башкортостана две секунды, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...