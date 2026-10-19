Награждены лучшие организаторы областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО"

В Самаре на площадке исторического парка "Россия — моя история" прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию создания исторического всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который стал основой современного комплекса ГТО. Комплекс ГТО реализуется в рамках госпрограммы "Спорт России".

На мероприятии были подведены итоги областной физкультурно-спортивной акции "Лето в стиле ГТО" в 2026 году. Акция проходила в пятый раз, охватила все 37 муниципалитетов Самарской области и продлилась с 1 июня по 31 августа. В течение лета в Самарской области проведены 1646 мероприятий по пропаганде комплекса ГТО, спорта и здорового образа жизни различного формата: от мастер-классов и зарядок с известными спортсменами до массовых фестивалей и соревнований на территории городских округов и муниципальных районов. Участниками мероприятий стали 96500 жителей и гостей региона.

По итогам акции определены лучшие организаторы и лучшие муниципалитеты. Среди городских округов самые высокие результаты показали Тольятти, Кинель и Чапаевск, а среди муниципальных районов — Ставропольский, Нефтегорский и Сергиевский.

Также в рамках мероприятия знаками отличия комплекса ГТО награждены 70 жителей Самарской области, которые успешно выполнили нормативы комплекса в соответствующих возрастных ступенях.

Награждение призеров и лучших организаторов акции "Лето в стиле ГТО" и вручение знаков отличия провели министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, молодежной политике, культуре и туризму Самарской областной думы, заслуженный мастер спорта, участник СВО Рамис Терегулов и главный консультант управления общего образования министерства образования Самарской области Михаил Девятов.

"Правительство Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание тем национальным целям, которые ставит Президент Владимир Путин. Одна из них — здоровье нации. Именно комплекс ГТО направлен на привлечение всех групп населения к здоровому образу жизни. В 2026 году министерство спорта ввело в эксплуатацию новые спортивные площадки, в том числе для подготовки и выполнения нормативов ГТО, в разных городах и селах региона. Организаторы акции "Лето в стиле ГТО" провели большую работу по пропаганде. Вместе мы решаем важную задачу — вовлечение в занятия физкультурой и спортом как можно большего количества жителей Самарской области", — отмечает Лидия Рогожинская.

Самарская область активно развивает комплекс ГТО: в регионе открыты 88 центров тестирования. С начала 2026 года в тестированиях приняли участие 64 417 жителей региона, из них 14 836 уже успешно выполнили нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия.