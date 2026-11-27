В рамках второй Всероссийской недели "Открыто для всех" в Самаре на паркете спорткомплекса государственного училища олимпийского резерва "Олимп" прошел Кубок России по футзалу спорта глухих.

Организатором соревнований выступила Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" при поддержке министерства спорта Самарской области.

В турнире приняли участие восемь сборных команд: Воронежской, Самарской, Новосибирской и Белгородской областей, Республики Дагестан, Луганской и Донецкой народных республик, а также Минской области (Беларусь).

По итогам кругового турнира обладателем трофея стала команда Воронежской области, прошедшая соревнования без поражений, - пять побед и одна ничья. Серебро завоевала сборная Новосибирской области, бронзу - команда Самарской области.

Лучшим игроком стал Марк Крыгин (Воронежская область), лучшим вратарем признан Александр Молотовский (Самарская область), лучшим бомбардиром - Леонид Ложкин (Новосибирская область).

"Здесь все команды почти равные, сильные, и действительно конкуренция очень большая, высокая. Для нас это событие очень важное, потому что мы на чемпионате России в одной четвертой финала уступили очень сильной команде Тюменской области и потеряли шанс войти в тройку. Сейчас задачу войти в тройку мы выполнили", - отметил председатель Самарской областной федерации спорта глухих Сергей Доркичев.

В кубке России сразились команды нескольких регионов страны, в том числе сборные Донецкой и Луганской народных республик.

"С удовольствием мы ездим на такие соревнования, и нам это очень интересно, потому что у нас в ЛНР, допустим, в сегодняшних условиях сложно провести какие-то турниры", - поделился мнением тренер сборной Луганской народной республики по футзалу (спорт глухих) Дмитрий Невенченко.

По традиции, в один из дней турнира состоялся товарищеский матч между сборными слышащих тренеров и глухих спортсменов-ветеранов. Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу команды ветеранов, капитаном которой стал Сергей Доркичев.

Всероссийская неделя "Открыто для всех" проводится по инициативе Агентства стратегических инициатив при участии региональных и муниципальных органов власти и продлится до 6 декабря. Ее главная цель - способствовать развитию инклюзии, повысить осведомленность общества о жизни людей с инвалидностью и изменить устойчивые стереотипы о них. Всего в Самарской области запланировано около 90 мероприятий недели.