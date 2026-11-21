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В Абу-Даби с 13 по 20 ноября проходили чемпионат и первенство мира по мультиспорту (дисциплинам триатлона) среди обычных спортсменов и параспортсменов, совмещенные с этапом Мировой серии и любительскими соревнованиями.