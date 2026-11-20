10 ноября в Абу-Даби завершились командные чемпионаты Азии среди мужчин и женщин. За сборную России в этом турнире выступал лидер региональных шахмат, воспитанник тольяттинской спортшколы олимпийского резерва № 4, 20-летний вундеркинд Алексей Гребнев.

Застать талантливого спортсмена дома — нетривиальная задача. Студенческие будни он совмещает с активной турнирной практикой. Вот и на родные берега Волги титулованный шахматист заглянул буквально на несколько дней, сразу после Суперфинала мужского чемпионата в Ростове-на-Дону, где финишировал в топ-5 сильнейших мастеров черно-белых клеток нашей страны, завоевав, тем самым, путевку на Кубок мира ФИДЕ. Для тольяттинского гроссмейстера этот Суперфинал стал уже вторым в карьере.

фото: пресс-служба федерации шахмат Самарской области

"Участие в Суперфинале два года назад стало для меня особенным событием. Помню свои эмоции: как накрыли сразу и радость, и чувство огромной ответственности, — вспоминает Алексей. — К этому турниру я уже понимал, какой уровень борьбы меня ждет, какая атмосфера будет царить в зале, и чего вообще стоит ожидать. Поэтому однозначно могу сказать, что предыдущий опыт определенно пригодился, он прибавил понимания, уверенности и настроя".

Надо отметить, что на этот раз в Ростове-на-Дону не все складывалось для Алексея идеально. Был отрезок в первой половине дистанции, когда лидер самарских шахмат проиграл две партии подряд.

"После двух поражений подряд, конечно, хотелось как можно быстрее исправить ситуацию, — не стал лукавить 20-летний вундеркинд. — Но я не считаю, что в таких случаях нужно начинать рисковать просто ради риска. Важно сохранять концентрацию и продолжать играть в шахматы, а не пытаться любой ценой отыграть потерянные очки за одну партию. В круговом турнире еще много возможностей, главное — не зацикливаться на неудачах".

В советском спорте существовал специальный приз "Гроза авторитетов" — для команд, которые набирали больше остальных очков в матчах против призеров чемпионатов страны. На берегах Дона подобный трофей наверняка бы достался нашему герою, который набрал в партиях против соперников, финишировавших выше в турнирной таблице, 3 очка в 4-х сыгранных партиях.

"Удалось выиграть у Евгения Наера и Павла Понкратова, а с Андреем Есипенко и Давидом Паравяном сыграть вничью. С этими соперниками у меня близкий стиль игры — с ними особенно интересно и, в каком-то смысле, комфортнее вести борьбу, — поделился секретом успеха Алексей Гребнев. — В круговых турнирах важна стабильность, ее мне немного не хватило".

Суперфинал в Ростове-на-Дону по результатам получился очень плотным. И ничья в заключительном туре не гарантировала нашему земляку выхода в топ-5.

"Перед последним туром было понятно, что ничьей может оказаться недостаточно. Я понимаю, что в какой-то степени плотный круговой турнир, это — лотерея. Поэтому после своей партии я расслабился и стал ждать результатов. Переживать или волноваться нет смысла, — поделился своим эмоциональным состоянием в этот напряженный момент тольяттинский шахматист. — В итоге удалось занять пятое место и получить путевку на Кубок мира. Опыт участия в мероприятии такого масштаба у меня есть. Хотя следующий Кубок мира будет проводиться в новом формате, который подходит не каждому".

"Пятое место и выход на Кубок мира — хороший итог. Хотя, конечно, хотелось бы набрать больше очков, тем более что такая возможность в паре партий была. С творческой точки зрения турнир получился неоднозначным. Были хорошие партии, в которых удалось реализовать свои идеи. Но были и неудачные моменты, которые теперь предстоит разобрать", — подвел итоги соревнований на берегах Дона Алексей Гребнев.

Он также признался, что за высокими результатами всегда стоит целая команда: "Прежде всего, это близкие и тренеры, которые помогали мне готовиться и поддерживали во время Суперфинала. Отдельная благодарность организаторам — за отличные условия для атмосферной и комфортной игры, за возможность познакомится с уникальной архитектурой Ростова-на-Дону".

Кроме того, Алексей рассказал, где черпает вдохновение в поиске своего стиля во внешнем виде: "Кто-то следует моде, кто-то экспериментирует, кого-то устраивает база, а мой стиль появился в результате некоторых причин. Лето было насыщенным — сборы, турниры, подготовка и дома почти не был. Так как стрижку я делаю у одного мастера в Тольятти и, к тому же, перед турниром никогда не стригусь, то за счет этого сложился образ, с которым мне комфортно".

Зачастую спортсмены являются весьма суеверными людьми. Шахматист рассказал, как в царстве Каиссы относятся к разного рода приметам, какие соблюдают ритуалы: "Думаю, гораздо важнее подготовка и настрой на партию. Хотя пара моментов есть. И одна из примет — не стричься перед турниром. А перед подготовкой к партии во время турнира обязательно — часовая прогулка".

Шахматы называют интеллектуальным боксом. Многочасовая борьба за доской, частью которой в какой-то момент становятся стремительные принятия решений в цейтноте, требует колоссального нервного напряжения. И лидеры современных шахмат зачастую молоды, находятся в завидной физической форме.

"Важна физическая активность, поэтому хожу в зал, бассейн и иногда играю в настольный теннис, — убежден представитель Самарской области в шахматной сборной России. — Еще помогает смена обстановки и возможность немного отвлечься от постоянной работы за доской. Считаю, полноценный отдых — тоже часть подготовки".

Нейросети сейчас оказывают все большее влияние на самые разные сферы человеческого бытия. И шахматы, на первый взгляд, выглядят именно тем видом спорта, где влияние ИИ особенно заметно.

"Конечно! — согласен с такой оценкой и наш земляк. — Компьютерные программы и движки уже давно стали неотъемлемой частью шахмат. Сейчас возможности подготовки намного шире, чем раньше: можно глубже анализировать позиции, находить новые идеи и быстрее получать информацию. Это заметно меняет уровень конкуренции. В том числе, позволяет быстрее получать звания и ставить "рекорды".

Также Алексей Гребнев уверен: многое зависит от того, как использовать нейросети: "Для подготовки это очень мощный инструмент, который позволяет быстрее и глубже развиваться, находить новые идеи. Но шахматы — это не только поиск лучшего хода. Это еще и борьба между людьми, принятие решений за доской, психология, умение справляться с давлением, многочасовой усталостью. Поэтому не думаю, что ИИ уничтожит шахматы: ведь за доской встречаются люди, а не роботы. Скорее, он продолжит менять игру и требования к шахматистам. На сегодняшний день ИИ — это больше мощный помощник, логический и аргументированный, но красота партии пока останется за человеком. Возможно, со временем изменится и это".

Спорт высших достижений зачастую требует определенных жертв. Прежде всего, это касается свободного времени, и, в частности, личных отношений. За подготовкой к турнирным баталиям и в ходе самих соревнований непросто бывает найти близкого по духу человека.

"У меня есть девушка, которая понимает и принимает мой образ жизни, находится на одной волне со мной, — не стал отнекиваться 20-летний юноша. — Всегда поддерживает после не самых удачных партий и разделяет радость побед!".

Напоследок Алексей поделился, какие задачи ставит перед собой.

"Хочу выйти на стабильную игру, минимизировать "провалы" и затем повышать качество за счет более глубокого понимания позиций и типовых структур. Хочется делать больше красивых и нестандартных партий, что позволит подняться на новый уровень и откроет большие перспективы в мир элитных шахматистов", — подытожил тольяттинский гроссмейстер.