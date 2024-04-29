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Шахматист Алексей Гребнев получил звание "международный гроссмейстер"

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого в текущем году заседания Совета ФИДЕ воспитаннику МБУДО СШ № 4 "Шахматы" Алексею Гребневу присвоено звание "международный гроссмейстер".

На сегодняшний день Гребнев является одним из самых талантливых молодых шахматистов страны. Тольяттинец чемпион мира среди юношей до 18 лет и чемпион Азии среди юниоров, входит в программу поддержки ФШР, которая включает в себя обеспечение успешной всесторонней подготовки спортсменов для достижения самых высоких результатов.

"Теперь в рядах гроссмейстеров Тольятти +1. Впервые за 8 лет", — отметил на странице социальной сети тренер-преподаватель тольяттинской школы шахмат Дмитрий Афанасьев.

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