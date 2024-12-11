Мария Калугина из Тольятти стала победительницей Кубка России по шахматам

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение года спортсмены набрали рейтинговые очки на этапах Кубка России, которые состоялись в 39 регионах. А затем сильнейшие в четырех возрастных категориях — до 9, до 11, до 13 и до 15 лет — встретились в Чебоксарах на финальном турнире.