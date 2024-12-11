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Мария Калугина из Тольятти стала победительницей Кубка России по шахматам

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение года спортсмены набрали рейтинговые очки на этапах Кубка России, которые состоялись в 39 регионах. А затем сильнейшие в четырех возрастных категориях — до 9, до 11, до 13 и до 15 лет — встретились в Чебоксарах на финальном турнире.

Воспитанница тольяттинской школы шахмат Мария Калугина в споре девочек до 13 лет в 7 сыгранных партиях одержала 4 победы, дважды сыграла вничью, потерпела одно поражение и набрала 5 очков.

Этот результат позволил Марии стать обладательницей главного трофея и добавить "золото" к своей "бронзе" Кубка России прошлого года, сообщает Телеграм-канал мэрии Тольятти. 

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