Определились победители и призеры первенства Самарской области по шахматам

В Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского завершилось первенство области по шахматам, быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции. Всего во всех дисциплинах соревновались 427 шахматистов.

Как сообщает Федерация шахмат Самарской области, соревнования предоставляли возможность пройти отбор на первенство Приволжского федерального округа, которое будет проходить со 2 по 14 ноября в загородном комплексе "Циолковский".

Трое участников завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах: в группе мальчиков до 9 лет Мирослав Перович (Тольятти), в группе девочек до 9 лет Яна Русакова (Самара), в группе мальчиков до 11 лет Андрей Савенков (Самара).

Сестры Русаковы - Яна (Д9) и Анна (Д11) - на двоих завоевали шесть золотых медалей, а сестры Петины - Екатерина (Д11), Полина и Елизавета (обе — Д13) - на троих взяли пять золотых медалей.

фото: Полина Струнина / Федерация шахмат Самарской области

В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск, муниципальных районов Безенчукский и Волжский. По количеству чемпионов по всем дисциплинам лучший результат у Самары, затем следует Тольятти, далее Новокуйбышевск.

Лучшие показатели в подготовке сильнейших шахматистов у СШОР № 4 "Шахматы" Тольятти — 13 человек, спортшколы "Ладья" — 11 человек, Самарского шахматного центра — семь человек, Самарской шахматной гостиной — четыре человека, Центра детского творчества "Ирбис" (Самара) — три человека.

Победители и призеры соревнований во всех дисциплинах были награждены кубками, эксклюзивными медалями и дипломами, которые предоставило министерство спорта Самарской области.