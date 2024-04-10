Алексей Гребнев - чемпион России по быстрым шахматам среди юношей

В Екатеринбурге проходит первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Соревнования ведутся в трех программах: блиц, быстрые шахматы ("рапид") и классические шахматы.

После первых двух турниров у тольяттинца Алексея Гребнева — две медали: серебро и золото.

В турнире по блицу 17-летний воспитанник тольяттинской шахматной школы в 11 сыгранных партиях одержал 7 побед, трижды сыграл вничью, потерпел одно поражение, набрал 8,5 очка и стал серебряным призёром первенства.



В турнире по быстрым шахматам наш спортсмен был вне конкуренции. Он начал турнир с шести побед подряд, а на финише трижды сыграл вничью и набрал в итоге 7,5 очка.

Программу соревнований в Екатеринбурге с 7 по 15 апреля завершают турниры с классическим контролем времени. Тольяттинскую школу шахмат представляют Тимофей Коновалов (мальчики до 11 лет), Мария Калугина (девочки до 13 лет), Маргарита Ягутян (девушки до 15 лет) и Алексей Гребнев (юниоры до 21 года).