Самарский 9-летний шахматист стал чемпионом Азии

Самарский шахматист Андрей Савенков стал чемпионом Азии в группе "мальчики до 9 лет", сообщает Федерация шахмат Самарской области.

20-е первенство Азии по шахматам среди школьников проходило со 2 по 11 октября в парк-отеле "Шахтер" в Тульской области. В соревнованиях приняли участие 318 участников из 12 стран.

Андрей Савенков, играя в категории до 9 лет в классическом контроле, одержал 7 побед и 2 партии свел в ничью. Итог — 8 очков, золотая медаль и отрыв от соперников в одно очко. Согласно положению, ему будет присвоен титул СМ при наборе рейтинга в классику 2000 по ФИДЕ.

В турнире по быстрым шахматам Андрей завоевал бронзовую медаль, а в блице стал 5-м. Во всех трех видах в командном зачете Андрей вошел в тройку лучших спортсменов страны в своей возрастной категории.