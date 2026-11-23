416 шахматистов вышло 3 ноября на старт первенства Приволжского федерального округа по шахматам. Традиционно первенство ПФО проводится в культурно-развлекательном комплексе загородного комплекса "Циолковский".

На открытии с приветственным словом выступил вице-президент Федерации шахмат Приволжского федерального округа Станислав Янушевский, зачитавший обращение председателя Федерации шахмат Самарской области Евгения Серпера. Фольклорный коллектив Дома культуры поселка Мирный Красноярского района Самарской области показал творческие номера, а главный судья соревнований международный арбитр Александр Ватлин ознакомил участников с регламентом, пожелал всем удачной игры и ярких побед.

В соревновании принимали участие спортсмены из всех регионов Поволжья. Первенство Приволжского федерального округа по шахматам проводилось в возрастных категориях: мальчики и девочки до 9 лет, до 11 лет, до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет.

Первенство ПФО проводится по 4 дисциплинам: шахматы (классика), шахматная композиция, быстрые шахматы и блиц. Классика состоит из 9 туров с контролем времени 90мин. + 30 сек. Для всех шахматистов это основной турнир, который длится 9 дней (по 1 туру в день). Была настроена онлайн-трансляция 10 партий в турнире старших юношей. Партии комментировал международный гроссмейстер Павел Скачков.

По количеству золотых медалей лучший результат в классических шахматах у Республики Татарстан (3/0/5), второй результат- у Пермского края (2/1/1), третий — у Нижегородской области (2/1/0).

Призовые места среди спортсменов Самарской области заняли:

Коновалов Тимофей (Ю15) — 1 место

Савенков Андрей (М11) — 2 место

5 ноября состоялись соревнования по шахматной композиции. Задания для всех групп подготовил международный мастер Александр Сыгуров (г. Похвистнево Самарской области).

Три представителя Самарской области — Перович Мирослав (М9), Савенков Андрей (М11) и Коновалов Тимофей (Ю15) — сумели подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, причем Савенков Андрей и Коновалов Тимофей набрали максимальное количество баллов, решив все задачи. В итоге после турнира по шахматной композиции Самарская область заняла второе место, уступив только Саратовской области.

По результатам двух дисциплин — шахматная композиция и классические шахматы — по 4 золотые медали заработали сборные команды Республики Татарстан, Саратовской и Самарской областей.

В последние 2 дня прошли турниры по быстрым шахматам (12 ноября) и блицу (13 ноября).

457 шахматистов заявились на турнир по быстрым шахматам. К тем, кто участвовал в "классике", добавились новенькие шахматисты. Они провели 9 туров и мерились силами в рапиде с контролем 10 минут + 5 секунд на ход. Соревнования прошли захватывающе, интересно и конечно же со своими внутренними интригами в каждой возрастной группе.

Самарские спортсмены сделали значительный вклад в общую копилку:

1 место — Коновалов Тимофей (Самарская область) (Ю15)

1 место — Савенков Андрей (Самарская область) (М11)

2 место — Кузнецова Алена (Самарская область) (Д15)

2 место — Калугина Мария (Самарская область) (Д17)

2 место — Беспалов Елисей (Самарская область) (Ю19)

3 место — Уколов Егор (Самарская область) (Ю19)

3 место — Русакова Яна (Самарская область) (Д9)

3 место — Аристова Юлия (Самарская область) (Д19)

В медальном зачете по быстрым шахматам лучший результат показала Нижегородская область (3/0/1), вторыми стали представители Самарской области (2/3/3), третий результат показали шахматисты Саратовской области (2/0/0).

По итогам 3-х дисциплин (шахматная композиция, классические шахматы и быстрые шахматы) дележ первого и второго мест: по шесть золотых, четыре серебряных, три бронзовых медалей у сборных команд Самарской и Саратовской областей. Шесть золотых и одна серебряная медаль у Нижегородской области — третье место.

В блице участвовало 418 человек, которым хотелось использовать последний шанс, завоевав медаль в последней дисциплине на ПФО 2026 года. Самарские шахматисты в упорной борьбе сумели показать очень хорошие результаты:

1 место — Лазарева Мария (Самарская область) (Д15)

2 место — Савенков Андрей (Самарская область) (М11) 2 место — Петина Елизавета (Самарская область) (д13)2 место — Коновалов Тимофей (Самарская область) (ю15)

3 место — Юрасов Семен (Самарская область) (Ю15) 3 место — Уколов Егор (Самарская область) (ю19)

Медальный зачет по блицу убедительно выиграли спортсмены Оренбургской области (3/0/4), на втором месте оказались шахматисты Нижегородской области (2/1/1), а замкнули призовую тройку представители Чувашской Республики (2/1/0).

Подводя итоги по всему первенству Приволжского федерального округа, общекомандный медальный зачет по всем четырем дисциплинам (шахматная композиция, классические шахматы, быстрые шахматы и блиц) выиграли шахматисты Нижегородской области (8/2/2). На второй строчке стала Самарская область (7/7/5), на третьем месте стали представители Саратовской области (7/7/3). Интересно, что по количеству медалей всех достоинств лучше всех выступили команды Республики Татарстан (6/7/11) и Оренбургской области (6/6/12), набравшие вместе 48 медалей, а это 30% медалей от общего количества медалей всех дисциплин.

Наилучшие результаты в Первенстве ПФО показали два представителя Самарской области: Коновалов Тимофей из Тольятти (3 победы и 1 второе место) и юный шахматист из Самары Савенков Андрей (2 победы и 2 вторых места).