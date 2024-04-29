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Самарцы выиграли международные соревнования по шашкам

КЕМЕР. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В турецком Кемере состоялось первенство и чемпионат Европы по шашкам-64. С 19 по 28 апреля состязания проходили в шести возрастных группах в дисциплинах молниеносная, быстрая и классическая игра.

Фото: федерация шахмат Самарской области

В турнирах приняли участие 116 спортсменов из 9 стран. В составе сборной России успешно выступили представители Самарской области.

В молниеносной программе среди юношей до 9 лет победу одержал Михаил Черноземов. Серебро первенства завоевал Султан Канюкаев.

В быстрой программе золото оказалось у Михаила Черноземова, серебро — у Султана Канюкаева.

В классической программе победителем первенства стал Михаил Черноземов. Третье место занял Султан Канюкаев.

В эти же даты в Кемере прошел первый этап Кубок мира по шашкам-64. В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов из 6 стран. Победителем в быстрой и молниеносных (бразильская версия) программах стал самарец Олег Дашков.

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