В Самаре определили лучших юных шахматистов области

Со 2 по 6 февраля в Шахматном клубе имени Льва Полугаевского проходило первенство Самарской области по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет (2016 г.р. и младше).

В первенстве приняли участие в основном спортсмены из Самары и только шесть участников из Тольятти (четыре мальчика и две девочки). Представители других муниципалитетов на соревнования, увы, не приехали.

Несмотря на юный возраст, спортсмены показали пример бескомпромиссной борьбы умов, продемонстрировали характер и выдержку.

В турнире мальчиков, состоящем из девяти туров, участвовало 20 человек. Лидерскую позицию с первых туров занял представитель Самары Андрей Савенков (2017 г.р.). Он не только никому не уступал свое лидерство до конца турнира, но и увеличивал отрыв от соперников, набрав девять очков из девяти возможных.

На второй ступеньке пьедестала оказался тольяттинский спортсмен Глеб Коротыч, а на третьей — самарец Роман Изосимов. Оба набрали по семь очков, а судьбу призовых мест решили дополнительные показатели.

В турнире девочек, которых было всего 11, первые два места заняли тольяттинские шахматистки - Дарья Ермолова (7 очков из 7) и София Панкратова (6 очков). Третьей стала юная самарчанка Анна Русакова (2017 г.р.), победительница последнего первенства Самары 2024 г. среди девочек до девяти лет.