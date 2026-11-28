Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ночью враг предпринял очередную попытку атаки промышленные объекты региона.

"Благодарю наших отважных защитников, которые отражали нападение ВСУ. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. В случае обнаружения обломков БПЛА, обращайтесь по телефону: 112", — сказал глава региона.

Также губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео с последствиями атаки ВСУ.