В пятницу, 27 ноября, в 5:30 в с. Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района горел частный дом. Огонь охватил площадь 100 кв. м. Силами 15 огнеборцев и трех спецмашины в 8:52 пожар был полностью потушен.

Как сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС, пострадали пожилая женщина и мужчина, который вывел пять детей из горящего дома. Дети не пострадали, а взрослые госпитализированы в центральную районную больницу.