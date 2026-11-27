В пятницу, 27 ноября, в 5:30 в с. Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района горел частный дом. Огонь охватил площадь 100 кв. м. Силами 15 огнеборцев и трех спецмашины в 8:52 пожар был полностью потушен.
Как сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС, пострадали пожилая женщина и мужчина, который вывел пять детей из горящего дома. Дети не пострадали, а взрослые госпитализированы в центральную районную больницу.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !