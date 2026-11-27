В центре "Мой бизнес" состоялся круглый стол "Бизнес под защитой: как сохранить дело, активы и позицию в 2027 году". Организатор мероприятия — Центр Добровольских. Психология и Право, встреча проведена в рамках партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия".

"Устойчивость бизнеса — это устойчивость региона. За каждым предприятием стоят рабочие места, доходы семей и обязательства перед партнерами. Наша задача — не просто выслушать предпринимателей, а превратить их предложения в конкретные меры поддержки. Именно поэтому мы проводим такие встречи и берем их результаты в работу", — подчеркнул Эдуард Харченко, руководитель партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия", уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области. Он открыл мероприятие и обозначил проблемные точки предпринимательской деятельности.

В круглом столе приняли участие собственники бизнеса, партнеры, руководители компаний, эксперты. Формат встречи позволил разобрать реальные ситуации, с которыми предприниматели нередко остаются один на один: риски субсидиарной ответственности при долгах компании, корпоративные конфликты при равных долях партнеров, потеря контроля при передаче управления наемному директору, а также выгорание собственника и его влияние на качество управленческих решений. Каждую историю эксперты рассмотрели с трех сторон — юридическая и экономическая безопасность, психология собственника и бизнес-трекинг.

О межрегиональном и международном сотрудничестве как инструменте устойчивости бизнеса рассказал Максим Кануев, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", советник Председателя Оргкомитета Делового форума БРИКС+ по внешнеэкономической деятельности. По его словам, в условиях новых вызовов бизнесу важно расширять горизонты и искать партнеров за пределами привычного рынка.

"Межрегиональные и международные связи помогают предпринимателям диверсифицировать риски, находить новые точки роста и повышать устойчивость дела. Это особенно важно в преддверии 2027 года, когда конкуренция за рынки и ресурсы будет усиливаться", — отметил Кануев.

Одним из практических инструментов, представленных на круглом столе, стала формула принятия управленческих решений от бизнес-трекера, коуча, партнера Центра Добровольских Анны Игнатовой. Она предложила действовать по схеме "Факт → Анализ влияния → Решение": сначала отделить реальные факты от эмоций и страхов, затем проанализировать, кто и что повлиял на ситуацию, и определить свою зону ответственности и влияния, после чего принять конкретное решение. "Сила собственника не в отсутствии проблем, а в способности грамотно с ними работать и принимать взвешенные решения. Эта формула универсальна — она работает и в бизнесе, и в повседневной жизни", — подчеркнула Игнатова.

Вопросы юридической и экономической безопасности представил Алексей Добровольский, адвокат, специалист по экономической безопасности, арбитражный управляющий с более чем 20-летним опытом. Он разобрал риски субсидиарной ответственности и корпоративных конфликтов, отметив, что многие проблемы можно предотвратить, если действовать превентивно. "Собственники часто недооценивают, насколько близко личные активы могут оказаться к долгам компании. Наша задача — показать, как вовремя распознать угрозу и выстроить защиту", — сказал он.

Психологический взгляд на ситуации собственников представила Надежда Добровольская, психолог, генеральный директор Центра "Архитектура личной безопасности". Она обратила внимание на то, что усталость, тревога и страх ошибки напрямую влияют на управленческие решения, и рассказала, как сохранять устойчивость в условиях постоянного стресса.

В ходе встречи участники заполнили анонимную экспресс-анкету, разобрали реальные кейсы, работали в группах и готовили предложения для итоговой резолюции. Центральный вопрос — "Какие меры защиты бизнеса нужны на уровне региона с учетом вызовов 2027 года?". Лучшие предложения и разборы были отмечены наградами. Кроме того, каждый участник получил чек-лист "15 тупиковых ситуаций" и возможность записаться на бесплатную 15-минутную консультацию.

"Мы разобрали ситуацию, которая казалась тупиковой, и увидели несколько вариантов решения. Особенно ценно, что можно было получить взгляд юриста, психолога и бизнес-трекера одновременно. Это помогает посмотреть на проблему объемно и не остаться с ней один на один", — поделился впечатлениями один из участников круглого стола.

Тему устойчивости бизнеса через призму проектной работы и управления командой продолжил Кирилл Мазараки, директор департамента проектной деятельности АНО "Институт регионального и муниципального развития". По его словам, рассматривая риски и опасности для бизнеса, не стоит забывать о коллективе.

"В неправильно подобранной команде таятся не меньшие риски для бизнеса, чем в юридической, экономической и финансовой части. Некомпетентные сотрудники могут угробить даже хорошо организованную и финансово стабильную систему — и это происходит незаметно, постепенно, пока проблема не станет критической, — подчеркнул Мазараки. — Поэтому защита бизнеса — это не только договоры, резервы и юридические механизмы, но и системная работа с командой: подбор людей под задачи, четкое распределение зон ответственности, прозрачные критерии оценки результата и контрольные точки. Когда собственник выстраивает управление как проект — с диагностикой, планом, ресурсами и обратной связью, — он снижает и кадровые риски, и риск потерять контроль над бизнесом. Круглый стол показал, что запрос на такую системность у самарского бизнеса есть, и мы готовы помогать предпринимателям оформлять их инициативы в конкретные проекты, которые можно продвигать на региональном уровне".

Итоговые предложения предпринимателей будут проработаны в рамках партийного проекта "Предпринимательство". Как отметили организаторы, круглый стол стал еще одним шагом к тому, чтобы голос бизнеса был услышан, а инициативы самарских предпринимателей получили прямой канал для продвижения.

Напомним, что мероприятие проведено в рамках партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия". Поддержка малого и среднего бизнеса — одно из ключевых направлений народной программы партии. "Единая Россия" последовательно работает над тем, чтобы предприниматель чувствовал себя защищенным: от снижения административной нагрузки и развития института уполномоченных по правам предпринимателей до формирования комфортной деловой среды в регионах.