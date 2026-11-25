В АНО "Институт регионального и муниципального развития" (гг. Москва - Самара) - новое кадровое назначение. Директором департамента проектной деятельности института стал Кирилл Мазараки, уполномоченный представитель организации по Москве и Московской области. Для Самарской области это событие имеет особое значение: Мазараки - выпускник "Школы GR", которая стартовала именно в Самаре, и участник ряда региональных проектов института.

Кирилл Мазараки прошел путь от слушателя "Школы GR" до члена "GR-клуба", а затем - до уполномоченного представителя института по Москве и Московской области. Теперь новая ступень: департамент проектной деятельности.

По образованию он психолог, затем получил дополнительное образование в сфере маркетинга и GR. Эксперт и консультант по продажам и маркетинговым коммуникациям, меценат и предприниматель - он сочетает в себе качества, сегодня особенно востребованные в сфере взаимодействия бизнеса и власти, отмечают его самарские коллеги.

Среди проектов, в которых он участвовал, - организация и проведение панельных дискуссий и стратегических сессий в рамках Международных муниципальных форумов стран БРИКС+ и Делового муниципального форума БРИКС, юбилейный форум "Бизнес и власть: региональные стратегии развития", а также участие в составе самарской делегации в бизнес-миссиях в регионы России и ближнего зарубежья.

Особое место в его работе занимает взаимодействие с партийным проектом "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области. Кирилл Мазараки неоднократно участвовал в организации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, помогал выстраивать диалог между предпринимателями и властью. Его опыт в сфере GR и коммуникаций стал тем инструментом, который помогал делать эти встречи не формальными, а результативными.

Генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", член Общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области Максим Кануев отметил, что это назначение - закономерный результат многолетней работы: "Кирилл с нами давно, и его достижения говорят сами за себя. Для Самарской области он не чужой человек: учился в "Школе GR", участвовал в самарских проектах Института, многие из которых мы запускали вместе с партийным проектом "Предпринимательство". За каждой из наших инициатив стоят его энергия, профессионализм и умение выстраивать связи. От всей души поздравляю его с назначением и желаю новых успехов. Уверен, что впереди - еще более масштабные проекты и новые горизонты".

Назначение Кирилла Мазараки директором департамента проектной деятельности открывает новый этап в развитии "Института РиМР". Его задачи включают координацию проектов организации, развитие партнерств и продвижение инициатив, направленных на устойчивое развитие территорий России.

Для Самарской области это означает, что опыт, накопленный здесь, будет востребован на федеральном уровне. А проекты, которые начинались в регионе, получат новый импульс и поддержку.

"Самара для меня - не просто точка на карте, - говорит Кирилл Мазараки. - Это регион, где я работал, где реализовывались важные инициативы, где я видел, как диалог между бизнесом и властью приносит реальные результаты. Новое назначение - это ответственность, но и возможность сделать больше. Уверен, что вместе с командой Института мы сможем реализовать еще много проектов, которые изменят качество жизни людей в регионах".