Владимир Якушев: "Единая Россия" лидирует по списку во всех регионах страны

Партия улучшила результаты 2021 года, подчеркнул секретарь Генсовета.
Владимир Якушев поблагодарил избирателей за голоса в поддержку "Единой России".
"От всей команды "Единой России" хочу поблагодарить наших избирателей, всех, кто пришли на выборы, всех, кто отдали свои голоса за нас, несмотря на провокации", — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Секретарь Генсовета отдельно отметил, что избирательная кампания впервые проходила в период боевых действий, специальной военной операции, когда в тылу люди постоянно подвергались налетам БПЛА, информационным атакам, которыми противник всячески пытался расшатать единство страны.
"Но это сыграло совершенно другую роль: мы еще больше сплотились вокруг Президента, вокруг флага. И беспрецедентная явка на выборах в Государственную Думу говорит о том, что наши граждане услышали призыв Главы государства обязательно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор", — подчеркнул он.
"Единая Россия" является лидером голосования по федеральному списку во всех регионах без исключения. Высокие результаты "Единая Россия" показала в Хабаровском крае, Омской, Курганской, Ульяновской, Ивановской, Оренбургской областях, а также в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге, сообщил Владимир Якушев.
Практически все губернаторы подтвердили свои полномочия, а также избрались высшие должностные лица, исполнявшие полномочия.
"Это Тверская, Брянская, Белгородская области. Результат, который мы сегодня имеем, действительно достаточно высокий, была проделана достаточно большая работа. В том числе у нас есть регионы, где мы в очень конкурентной борьбе одержали победу. Это касается Иркутской области, Алтайского края, Архангельской и Новгородской областей. В Хакасии мы одержали победу в этом году, достаточно прилично опередив конкурентов", — разъяснил секретарь Генсовета "Единой России".
Что касается списка, то если в 2021 году партия взяла 56% мандатов, в 2026 году — уже 65%: 126 и 147 соответственно из 225 замещаемых.
"Здесь у нас достаточно серьезное продвижение вперед. Что касается одномандатных округов, мы взяли 92% в 2026 году против 88% в 2021 году (208 мандатов из 225 замещаемых против 198 соответственно — прим. ред.)", — рассказал Владимир Якушев.
По его словам, результат "Единой России" на выборах-2026 — итог работы всей партийной инфраструктуры: партия провела классическую избирательную кампанию с продуманными, осознанными решениями.
"И наша пятерка, и итоговые форумы, когда мы отчитывались перед избирателями, и наша работа над новой Народной программой, когда мы собирали предложение со всех уголков страны, — все было продумано и дало свой результат. Большую роль сыграла поддержка Президента. Владимир Владимирович Путин принимал участие в двух наших Съездах, где выдвигался в том числе список на данную избирательную кампанию, принималась новая Народная программа. Это, естественно, оценка работы партии и немаловажный сигнал для нашего избирателя", — сказал он.
Свой результат дала работа региональных отделений, большого института сторонников партии, "Молодой Гвардии Единой России", Центрального избирательного штаба, который работал в постоянном режиме практически с декабря 2025 года, добавил Владимир Якушев.
Он заверил, что "Единая Россия" продолжит консолидировано работать с другими партиями в парламенте при решении ключевых вопросов.
"Все, что связано с безопасностью нашей страны, с принятием федерального бюджета, мы максимально будем наши позиции сближать, консолидировать и принимать решения, независимо от партийной принадлежности. В этот момент у нас должна быть одна партия. Она называется Россия", — акцентировал он.
Секретарь Генсовета сообщил также, что на Съезде в декабре "Единая Россия" примет Манифест — долгосрочную программу с ориентирами на годы вперед, проведет ротацию всех высших органов партии, внесет пакет поправок в Устав.
Отметим, что "Единая Россия" на выборах в Госдуму забрала 4 из 5 одномандатных округов в Самарской области: в Самарском округе № 159 победу одержал Александр Фетисов (56,15%), в Красноглинском округе № 161 — Денис Портнягин (69,04%), Жигулевском округе № 162 — Андрей Трифонов (65,78%), в Промышленном округе № 163 — Александр Живайкин (41,57%).
Напомним, в Единый день голосования состоялось более 2200 избирательных кампаний разного уровня, на которых замещены 20700 депутатских мандатов и выборных должностей.
Основная кампания прошла по выборам в Госдуму. Также жители выбрали высших должностных лиц 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!