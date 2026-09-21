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Президент поддержал предложения "Единой России" по расширению программы социальной газификации

МОСКВА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инициативы Владимиру Путину в ходе телемоста по подключению новых объектов к газу озвучил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Речь идет о включении в программу сельских ДК и выделении на ее реализацию дополнительного финансирования.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Очень важное значение в социально-экономическом развитии региона сыграло подключение котельных социальных объектов. Сейчас мы получаем большое количество обращений о расширении перечня и дополнении его домами культуры в наших сельских территориях. На это действительно есть большой запрос", — сказал Владимир Якушев.

Также он отметил, что "Единая Россия" получила предложение от субъектов Российской Федерации на 1,2 миллиарда рублей на дополнительное подключение домовладений, что позволило бы качественно улучшить жизнь большого количества граждан.

Владимир Путин инициативы "Единой России" поддержал.

"Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу (социальной догазификации — прим. ред.) и включить в нее также сельские Дома культуры, они выступают центрами общественной жизни на селе. Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования. То есть оказать прямую финансовую помощь, которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет", — сказал президент.

Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации является одной из важнейших инициатив для граждан России, регионов, отечественного топливно-энергетического комплекса и всей страны в целом.

Он сообщил, что с самого начала социальной газификации "Единая Россия", ее представители на местах держали на контроле ход выполнения программы.

"Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы "Единой России" были реализованы на практике", — напомнил глава государства.

Необходимые законодательные решения были приняты с подачи и при активном участии "Единой России", подчеркнул он.

Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что работа Газпрома и "Единой России" по социальной догазификации очень значима для граждан.

"Всего за последние пять лет в рамках программ газификации и газоснабжения газ проведен в 2150 населенных пунктов. Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает", — пояснил он.

Гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов добавил, что ежедневно к газу подключают до тысячи домов.

"Программа газификации обеспечена качественными материалами и оборудованием российского производства и в достаточном количестве. Техническая возможность газификации (где сети находятся на границе земельного участка) уже создана для 1,9 миллиона домовладений", — уточнил он.

Среди объектов, к которым в ходе телемоста подвели газ, — пять котельных космодрома "Восточный" в городе Циолковский Амурской области, новая блочно-модульная котельная для отопления школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, новый Дом культуры в деревне Кильдишево Чувашской Республики. В селе Ричаганих Республики Дагестан к сетевому газу подключили первое домовладение — дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали на котельную фельдшерско-акушерского пункта Киржачской районной больницы, обслуживающего жителей пяти деревень.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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