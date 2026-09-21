В Жигулевске 8-летняя девочка попала под колеса "Гранты"

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В воскресенье, 20 сентября, в 18:05 в Жигулевске 46-летний водитель за рулем Lada Kalina, следуя по ул. Северовосточная, сбил 8-летнюю девочку.

Фото: ГУ МВД по Самарской области