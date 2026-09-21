Гандбольная "Лада" обыграла "Луч" — 29:25

В своем третьем матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" обыграла "Луч" из Москвы — 29:25 (18:13), сообщает пресс-служа автозаводчанок.

Почти до середины первой половины встречи гости шли с тольяттинками вровень (6:6). А в замешательство их ввели активные ротации у "Лады", которая нащупала идеальный состав для рывка. Благодаря нововведениям волжанки огорошили соперниц тремя подряд голами и оторвались от них (9:6).

Тайм-аут дал "Лучу" возможность разобраться с причинами резкого сбоя. Вскоре уже волжанки принялись при помощи "планерки" корректировать просевший ход игры. Но даже эта мера им не сразу помогла унять окрыленных соперниц, в рядах которых тяжелее всего было хозяйкам справляться с Заремой Кобж. За пять с половиной минут до перерыва своим уже пятым в этом матчем голом она свела до минимума превосходство "Лады" (13:12).

В оставшееся до антракта время мяч пять раз вонзился в гостевую сетку. И лишь за 10 секунд до сирены Екатерина Коробко забила за "Луч". По прошествии восьми с половиной минут второго тайма, имея в дефиците уже семь мячей, Михаил Драчев почувствовал, что ситуация уходит из-под контроля и предпринял попытку ее спасти. Однако взятый им тайм-аут в первые секунды должного эффекта гостям не принес.

Заменившая в перерыве в тольяттинской "рамке" Ренату Каюмову Александра Кончева сорвала овации болельщиков своим третьим сэйвом в матче. А сразу вслед за этим Екатерина Терлецкая, награжденная после игры сразу двумя призами (лучшей в составе "Лады" от организаторов и от болельщиков за их симпатии), довела отрыв до "плюс восьми". Но после этого хозяйки ушли в безголевое плавание на 11 минут.

Прервать его Виктория Матюхина смогла путем замысловатой многоходовки, продуманной в результате тайм-аута, когда от прежней форы сохранилась только половина (25:21). Дальше "Лада", словно демонстрируя трибунам, что она выбралась из оцепенения, заработала семиметровый, который Алена Дмитриева реализовала (27:21). Но в заключительные семь минут москвички три последних гола в матче записали на себя. Итог — 29:22 в пользу "Лады".