Гандбольная "Лада" проиграла "Астраханочке"

В своем втором матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Астрахани "Лада" уступила "Астраханочке" — 27:28 (14:16).

Принципиальный характер этой дуэли был предопределен тем обстоятельством, что на финише двух предыдущих сезонов судьба неизменно сводила представительниц средней и нижней Волги друг с другом в бронзовых дуэлях, и всякий раз астраханки брали верх. Причем на своей площадке они это делали безоговорочно. Задачу повторить тот же номер им теперь осложняло нахождение в "лазарете" ряда ключевых фигур (Виктория Климанцева, Полина Шаркова, дебютантка из Хорватии Анджела Жагар…). Но и тольяттинкам на старте чемпионата не легче. "Лада" пока ослаблена отсутствием по тем же причинам Юлии Кунцевич, Дарьи Семиной и ее тезки Миловой. А состояние Виктории Матюхиной после повреждения, полученного на Спартакиаде, пока лишь на пути к полному восстановлению, что и показал отчетный матч.

По вышеуказанным ли причинам, либо по каким-то иным характер борьбы в этой встрече серьезно отличался от майских сражений в плей-офф — не важно. Но факт того, что от первой и до последней минуты определить победителя поединка нынешним вечером не представлялось возможным, лишь украсил его. В первой половине боя оппонентам лишь по разу удалось оторваться от противника на пару мячей. Гости это сделали в начале 9-й минуты после точного броска Ирины Мокат (2:4). Хозяйки площадки — за шесть секунд до сирены на перерыв, подытожив получасовую борьбу. Довольно дорого обошелся "Ладе" на финише тайма фол Яны Жилинскайте против Ксении Ильиной. "Астраханочка" благодаря ему не только вышла вперед и закрепила перед антрактом перевес, но и в первой же атаке после отдыха довела его до трех мячей.

В последнем случае отличилась София Романенко, которой после матча достался в составе хозяек приз лучшего игрока. Тех же почестей удостоилась у тольяттинок Александра Марьевская, которая на финише первого тайма и на старте второго была единственной в составе "Лады", кому удавалось сохранять хладнокровие и четкость при реализации бросков. Саша забила четыре наших гола кряду, а ее пятый с начала матча спустя семь минут после старта второй половины в результате стремительной контратаки восстановил паритет на табло (19:19). Через полторы минуты Алина Беспалова аналогичным образом снова вывела гостей вперед. И "Астраханочка" своим тайм-аутом как будто бы признала, что она "горит" и что и ей нужны экстренные меры, чтобы этот пожар потушить.

Игра перетекла в то же русло, что и до перерыва — с нейтральной инициативой и равным шансами на конечный успех. Однако южанки ими распорядились чуть лучше. За шесть минут до конца Мокат, как оказалось, в последний раз сделала счет равным (25:25), после чего обладательницы бронзы забили дважды кряду, причем второму взятию ворот предшествовал тайм-аут Владимира Полетаева. Но замысел тольяттинского рулевого не сработал, тогда как у хозяек поля, когда уже Михаил Измайлов собрал у скамейки запасных свою "планерку", всё срослось. Домашнюю заготовку реализовала та же Романенко, и этот гол стал победным, хотя наша Екатерина Терлецкая отличилась в ответ. Однако после реализованного ею семиметрового играть оставалось лишь пару десятков секунд, а бдительные астраханки на решающем отрезке пресекли всякий риск.