Самарская велогонщица привезла две "бронзы" с Чемпионата России

Самарская велогонщица Александра Гончарова завоевала две "бронзы" на Чемпионате России, прошедшем в Омске.

В дисциплине «Мэдисон» она поделила бронзу с Анной Мишиной из Хабаровского края. С ней же Гончарова заняла третье место в парной гонке на 1000 метров.

С 8 по 11 сентября в Омске прошла серия престижных стартов: чемпионат, Кубок и Первенство России, а также Всероссийские соревнования. На протяжении четырех дней на треке разворачивалась борьба за медали, в которой приняли участие более 80 сильнейших гонщиков страны, сообщает Федерация велоспорта России.