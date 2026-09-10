В Тольятти грузовик врезался в легковушку: в числе пострадавших месячный малыш

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 9 сентября, на ул. Новозаводской в 17:40 грузовик "ГАЗон Next" врезался в LADA Granta, которая двигалась в попутном направлении прямо. Об этом сообщили в самарском ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области