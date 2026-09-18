В Хворостянском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась, есть пострадавший

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В пятницу, 18 сентября, в 9:05 на 11 км дороги "Осинки - Приволжье - Хворостянка" в Хворостянском районе съехал в кювет и перевернулся Ваз 2114. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС