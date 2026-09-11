В Самаре в ДТП с мотоциклом и автомобилем Nissan пострадали два человека, включая ребенка

В четверг, 10 сентября, в Железнодорожном районе Самары в ДТП с автомобилем Nissan и мотоциклом Honda пострадали два человека, включая 4-летнего мальчика, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в 18:25 30-летняя водитель Nissan двигалась в районе д. 34 по ул. Дзержинского со стороны ул. Аэродромной в направлении ул. Партизанской. Нарушив ПДД, она повернула налево, не убедившись, что следующее за ней транспортное средство начало обгон. В результате водитель столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 25-летнего мужчины. В ДТП телесные повреждения получили водитель мотоцикла Honda (ему назначено стационарное лечение) и 4-летний мальчик-пассажир легкового автомобиля (ему оказана разовая медицинская помощь).