В Самаре в ДТП с мотоциклом и автомобилем Nissan пострадали два человека, включая ребенка

В четверг, 10 сентября, в Железнодорожном районе Самары в ДТП с автомобилем Nissan и мотоциклом Honda пострадали два человека, включая 4-летнего мальчика, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, в 18:25 30-летняя водитель Nissan двигалась в районе д. 34 по ул. Дзержинского со стороны ул. Аэродромной в направлении ул. Партизанской. Нарушив ПДД, она повернула налево, не убедившись, что следующее за ней транспортное средство начало обгон. В результате водитель столкнулась с мотоциклом Honda под управлением 25-летнего мужчины. В ДТП телесные повреждения получили водитель мотоцикла Honda (ему назначено стационарное лечение) и 4-летний мальчик-пассажир легкового автомобиля (ему оказана разовая медицинская помощь).
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?