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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Представители телекома стали лидерами рейтинга "Топ‑1000 российских менеджеров"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Телекоммуникационная отрасль вновь подтвердила статус одного из лидеров российского бизнеса. 14 топ‑менеджеров одного их федеральных операторов связи и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг "Топ‑1000 российских менеджеров", а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли представители МегаФона:

Хачатур Помбухчан, генеральный директор

Топ‑250 высших руководителей

Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона

Топ‑40 директоров по цифровой трансформации

Дмитрий Рудских, коммерческий директор

Топ‑100 коммерческих директоров

Олег Телюков, операционный директор

Топ‑25 операционных директоров

Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Топ‑80 директоров по персоналу

Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами

Топ‑40 директоров по отношениям с органами власти

Дарья Лизунова, корпоративный секретарь

Топ‑30 директоров по корпоративному управлению

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.

"Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения", — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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