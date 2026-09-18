Представители телекома стали лидерами рейтинга "Топ‑1000 российских менеджеров"

Телекоммуникационная отрасль вновь подтвердила статус одного из лидеров российского бизнеса. 14 топ‑менеджеров одного их федеральных операторов связи и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг "Топ‑1000 российских менеджеров", а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.
В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли представители МегаФона:
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Хачатур Помбухчан, генеральный директор
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Топ‑250 высших руководителей
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Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона
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Топ‑40 директоров по цифровой трансформации
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Дмитрий Рудских, коммерческий директор
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Топ‑100 коммерческих директоров
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Олег Телюков, операционный директор
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Топ‑25 операционных директоров
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Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом
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Топ‑80 директоров по персоналу
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Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами
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Топ‑40 директоров по отношениям с органами власти
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Дарья Лизунова, корпоративный секретарь
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Топ‑30 директоров по корпоративному управлению
Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.
"Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения", — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово