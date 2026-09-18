Представители телекома стали лидерами рейтинга "Топ‑1000 российских менеджеров"

Телекоммуникационная отрасль вновь подтвердила статус одного из лидеров российского бизнеса. 14 топ‑менеджеров одного их федеральных операторов связи и его дочерних компаний вошли в ежегодный рейтинг "Топ‑1000 российских менеджеров", а семь стали победителями в ключевых для бизнеса категориях.

В соответствии с опубликованным 17 сентября рейтингом первые места заняли представители МегаФона:

Хачатур Помбухчан, генеральный директор Топ‑250 высших руководителей Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Топ‑40 директоров по цифровой трансформации Дмитрий Рудских, коммерческий директор Топ‑100 коммерческих директоров Олег Телюков, операционный директор Топ‑25 операционных директоров Роман Ермоленко, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Топ‑80 директоров по персоналу Владимир Месропян, директор по связям с государственными органами Топ‑40 директоров по отношениям с органами власти Дарья Лизунова, корпоративный секретарь Топ‑30 директоров по корпоративному управлению

Также в тройку лидеров вошли директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий, финансовый директор Денис Федотов, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина, директор дирекции ИТ‑инфраструктуры Павел Табашников и директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева. Управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников вошёл в тройку лидеров среди директоров по развитию.

"Для нас важно, что наше внимание к развитию управленческих талантов дает такие ощутимые результаты. Каждый из вошедших в рейтинг — это пример того, как профессионализм и преданность делу превращаются в реальные достижения", — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.