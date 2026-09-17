Опыт "Ростелекома" заложат в критерии оценки зрелости производственных систем

"Ростелеком" и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) организовали в Нижнем Новгороде первую выездную встречу Клуба открытых производственных систем, объединяющего крупнейшие корпорации страны. На площадке оператора — Фабрике процессов — представители "Газпром нефти", "Газстройпрома", "Вертолетов России" и "РусГидро" познакомились с производственной системой "Ростелекома" (ПСР), инструментами бережливого производства и технологией Process Mining. Эксперты компании показали, как выявлять потери, находить причины проблем и оценивать эффект от изменений.

Светлана Горчакова, генеральный директор ФЦК:

"Состоялся первый перекрестный визит участников Клуба открытых производственных систем. Это важный шаг в формировании общих подходов, которые смогут помочь предприятиям различных отраслей оценить уровень зрелости своих производственных систем и наметить точки дальнейшего роста".

Производственная система "Ростелекома" развивается с 2016 года. За это время в программу было вовлечено более восьми тысяч сотрудников, реализовано свыше 350 крупных проектов, заработали Фабрики процессов в Нижнем Новгороде, Новосибирске и готовится к открытию площадка в Санкт-Петербурге. Изначально на фабриках занимались улучшением процессов в подразделениях массового сегмента, в прошлом году накопленный опыт начали применять и в выстраивании работы с корпоративными клиентами.

Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала "Ростелекома":

"В Нижнем Новгороде на одной площадке работают две фабрики — Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и "Ростелекома". Мы создали единое пространство, в котором компании могут не только познакомиться с современными подходами к повышению эффективности, но и увидеть, как они работают на практике. Здесь можно пройти обучение, разобрать реальные кейсы, обменяться опытом с коллегами и познакомиться с технологическими решениями "Ростелекома" в экспозиционной зоне. Для нас важно делиться собственными наработками: мы показываем инструменты, которые применяем в своей работе, оцениваем их результат и готовы адаптировать этот опыт под задачи других предприятий".

Сегодня ПСР охватывает все бизнес-единицы компании. Один из ее ключевых принципов — постоянный поиск возможностей для улучшения. При этом важно не только обнаружить проблему, но и понять ее причину, устранить ее и измерить результат.

Олег Краснов, директор офиса трансформации "Ростелекома":

"Производственная система начинается с умения взглянуть по-новому на привычные рабочие процессы. Лишнее действие, повторное согласование или ожидание со временем становятся нормой. Мы учим сотрудников смотреть на процесс со стороны и задавать вопрос: действительно ли он нужен для результата. Иногда достаточно изменить порядок действий, чтобы увидеть разницу в показателях".

"Ростелеком" собирает и тиражирует опыт сотрудников через портал идей и лучших практик. Любой может предложить собственное решение или воспользоваться опытом коллег. Сейчас на ресурсе представлено 1 300 уникальных проектов.

Алексей Курушин, заместитель генерального директора по методологии и производительности в социальной сфере ФЦК:

"Производственная система "Ростелекома" отличается комплексностью и глубокой интеграцией с бизнес-задачами и стратегией компании. Мы увидели, как организована проектная деятельность, как ведется работа с идеями сотрудников, как строится обучение и развитие компетенций, какие новые инструменты, подходы и технологии применяются в компании. Все инструменты и в целом действия по развитию производственной системы служат реализации стратегии компании, что, безусловно, правильно. Сейчас мы находимся в процессе создания Клуба открытых производственных систем России. Благодарю коллег из "Ростелекома", которые сегодня в полной мере реализовали этот принцип открытости и поделились своими практиками".

Отдельный блок семинара был посвящен Process Mining. Технология помогает по данным информационных систем восстановить этапы операции, увидеть отклонения и определить, где возникают потери. Как рассказала директора программ офиса трансформации "Ростелекома" Арина Смотрова, анализируя восстановленный по цифровым следам процесс, можно увидеть различные дефекты: например, избыточные согласования, дублирование операций, возвраты на предыдущие этапы процесса или ситуации, когда документ не доходит до важного участника согласования. Как подчеркнула эксперт, в компании Process Mining стал частью непрерывного улучшения: сначала он помогает найти узкое место, затем — понять причину, а после внедрения решения — подтвердить эффект.

"Ростелеком" применяет Process Mining с 2019 года. Сейчас в компании создано более 20 моделей сквозных процессов, которые применяются для диагностики и улучшения продаж и подключений, технической поддержки и обслуживания, а также в юридических, финансово-экономических, закупочных и логистических направлениях.