Опыт "Ростелекома" заложат в критерии оценки зрелости производственных систем

"Ростелеком" и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) организовали в Нижнем Новгороде первую выездную встречу Клуба открытых производственных систем, объединяющего крупнейшие корпорации страны. На площадке оператора — Фабрике процессов — представители "Газпром нефти", "Газстройпрома", "Вертолетов России" и "РусГидро" познакомились с производственной системой "Ростелекома" (ПСР), инструментами бережливого производства и технологией Process Mining. Эксперты компании показали, как выявлять потери, находить причины проблем и оценивать эффект от изменений.
Светлана Горчакова, генеральный директор ФЦК:
"Состоялся первый перекрестный визит участников Клуба открытых производственных систем. Это важный шаг в формировании общих подходов, которые смогут помочь предприятиям различных отраслей оценить уровень зрелости своих производственных систем и наметить точки дальнейшего роста".
Производственная система "Ростелекома" развивается с 2016 года. За это время в программу было вовлечено более восьми тысяч сотрудников, реализовано свыше 350 крупных проектов, заработали Фабрики процессов в Нижнем Новгороде, Новосибирске и готовится к открытию площадка в Санкт-Петербурге. Изначально на фабриках занимались улучшением процессов в подразделениях массового сегмента, в прошлом году накопленный опыт начали применять и в выстраивании работы с корпоративными клиентами.
Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала "Ростелекома":
"В Нижнем Новгороде на одной площадке работают две фабрики — Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и "Ростелекома". Мы создали единое пространство, в котором компании могут не только познакомиться с современными подходами к повышению эффективности, но и увидеть, как они работают на практике. Здесь можно пройти обучение, разобрать реальные кейсы, обменяться опытом с коллегами и познакомиться с технологическими решениями "Ростелекома" в экспозиционной зоне. Для нас важно делиться собственными наработками: мы показываем инструменты, которые применяем в своей работе, оцениваем их результат и готовы адаптировать этот опыт под задачи других предприятий".
Сегодня ПСР охватывает все бизнес-единицы компании. Один из ее ключевых принципов — постоянный поиск возможностей для улучшения. При этом важно не только обнаружить проблему, но и понять ее причину, устранить ее и измерить результат.
Олег Краснов, директор офиса трансформации "Ростелекома":
"Производственная система начинается с умения взглянуть по-новому на привычные рабочие процессы. Лишнее действие, повторное согласование или ожидание со временем становятся нормой. Мы учим сотрудников смотреть на процесс со стороны и задавать вопрос: действительно ли он нужен для результата. Иногда достаточно изменить порядок действий, чтобы увидеть разницу в показателях".
"Ростелеком" собирает и тиражирует опыт сотрудников через портал идей и лучших практик. Любой может предложить собственное решение или воспользоваться опытом коллег. Сейчас на ресурсе представлено 1 300 уникальных проектов.
Алексей Курушин, заместитель генерального директора по методологии и производительности в социальной сфере ФЦК:
"Производственная система "Ростелекома" отличается комплексностью и глубокой интеграцией с бизнес-задачами и стратегией компании. Мы увидели, как организована проектная деятельность, как ведется работа с идеями сотрудников, как строится обучение и развитие компетенций, какие новые инструменты, подходы и технологии применяются в компании. Все инструменты и в целом действия по развитию производственной системы служат реализации стратегии компании, что, безусловно, правильно. Сейчас мы находимся в процессе создания Клуба открытых производственных систем России. Благодарю коллег из "Ростелекома", которые сегодня в полной мере реализовали этот принцип открытости и поделились своими практиками".
Отдельный блок семинара был посвящен Process Mining. Технология помогает по данным информационных систем восстановить этапы операции, увидеть отклонения и определить, где возникают потери. Как рассказала директора программ офиса трансформации "Ростелекома" Арина Смотрова, анализируя восстановленный по цифровым следам процесс, можно увидеть различные дефекты: например, избыточные согласования, дублирование операций, возвраты на предыдущие этапы процесса или ситуации, когда документ не доходит до важного участника согласования. Как подчеркнула эксперт, в компании Process Mining стал частью непрерывного улучшения: сначала он помогает найти узкое место, затем — понять причину, а после внедрения решения — подтвердить эффект.
"Ростелеком" применяет Process Mining с 2019 года. Сейчас в компании создано более 20 моделей сквозных процессов, которые применяются для диагностики и улучшения продаж и подключений, технической поддержки и обслуживания, а также в юридических, финансово-экономических, закупочных и логистических направлениях.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово