Т2 комплексно улучшает связь в Новокуйбышевске

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает планомерное развитие сети в Самарской области. В течение года компания вывела в эфир еще четыре базовые станции в городе Новокуйбышевск. В зону их покрытия попадают как жилые и промышленные зоны, так и значимые транспортные узлы.

Оператор Т2 комплексно подходит к развитию мобильной сети в Новокуйбышевске. С начала 2026 года технические специалисты запустили в работы четыре базовые станции. Это позволило повысить качество мобильного интернета и голосовой связи как для частных абонентов, так и для предприятий города. В зону усиления вошли две железнодорожные станции и автостанция Новокуйбышевска.

По данным аналитиков Т2, трафик в сети оператора продолжает расти несмотря на вынужденные ограничения. Только за последний год объемы потребления данных увеличились на 16,5% на абонента. Строительство нового оборудования позволяет поддерживать качество соединения для абонентов равномерным и качественным. При этом скорость сети Т2 за год также выросла — на 15%.

Благодаря проведенным техническим работам абоненты Т2 могут комфортно пользоваться мессенджерами и сервисом Госуслуг, смотреть видео в высоком разрешении, даже находясь в дороге, и совершать онлайн-покупки. Качественная мобильная связь также открывает новые возможности для предприятий, такие как установка систем мониторинга и внедрение современных цифровых инструментов.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Новокуйбышевск занимает особое место в экономическом развитии всей Самарской области. Связь здесь должна быть не просто комфортной для абонента, но и достаточной для решения производственных задач местных предприятий. Технические работы, которые специалисты Т2 провели в первой половине года, значительно улучшили покрытие и качество сети. Эта работа будет продолжена и во второй половине текущего года".