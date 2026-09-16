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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 комплексно улучшает связь в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает планомерное развитие сети в Самарской области. В течение года компания вывела в эфир еще четыре базовые станции в городе Новокуйбышевск. В зону их покрытия попадают как жилые и промышленные зоны, так и значимые транспортные узлы.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Оператор Т2 комплексно подходит к развитию мобильной сети в Новокуйбышевске. С начала 2026 года технические специалисты запустили в работы четыре базовые станции. Это позволило повысить качество мобильного интернета и голосовой связи как для частных абонентов, так и для предприятий города. В зону усиления вошли две железнодорожные станции и автостанция Новокуйбышевска.

По данным аналитиков Т2, трафик в сети оператора продолжает расти несмотря на вынужденные ограничения. Только за последний год объемы потребления данных увеличились на 16,5% на абонента. Строительство нового оборудования позволяет поддерживать качество соединения для абонентов равномерным и качественным. При этом скорость сети Т2 за год также выросла — на 15%.

Благодаря проведенным техническим работам абоненты Т2 могут комфортно пользоваться мессенджерами и сервисом Госуслуг, смотреть видео в высоком разрешении, даже находясь в дороге, и совершать онлайн-покупки. Качественная мобильная связь также открывает новые возможности для предприятий, такие как установка систем мониторинга и внедрение современных цифровых инструментов.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"Новокуйбышевск занимает особое место в экономическом развитии всей Самарской области. Связь здесь должна быть не просто комфортной для абонента, но и достаточной для решения производственных задач местных предприятий. Технические работы, которые специалисты Т2 провели в первой половине года, значительно улучшили покрытие и качество сети. Эта работа будет продолжена и во второй половине текущего года".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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