Несовершеннолетний водитель без прав отправил авто с пассажирами в кювет в Исаклинском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 сентября, рано утром в 04:40 16‑летний юноша, не имевший права управлять машиной, ехал по автодороге "Багряш — Байтермиш" на автомобиле Kia Ceed, но нарушил правила расположения авто на проезжей части. Об этом сообщили в самарском ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области