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Вечером во вторник, 15 сентября, на трассе "Самара = Бугуруслан" случилось ДТП с участием трех отечественных легковых автомобилей, сообщает самарский "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»