В Кинеле подросток на мотоцикле столкнулся с легковушкой

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В воскресенье, 20 сентября, в Кинеле на автодороге Кинель-Богатое-Борское 17-летний подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.