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"За Россию, за Волгу!": в Самаре передали дроны на передовую

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории универсального спортивного комплекса "Стара Загора" (филиал ЦСКА) в Самаре прошла масштабная гражданско-патриотическая акция "Работаем на Победу вместе с тобой". Автор идеи проекта — депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин (фракция "Единая Россия").

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

Здесь развернулся настоящий полевой городок: работал пункт сбора вторсырья, площадки "Поискового движения России", мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

Пока взрослые сдавали вторсырье, дети и подростки участвовали в "Полевых играх" — эстафетах и перетягивании каната вместе с участниками СВО. Для юных гостей работал аквагрим, а гитарная студия "Тоника" исполнила с жителями микрорайона "дворовые песни". Все желающие могли написать "Письмо солдату" и освоить сборку-разборку автоматов на мастер-классе.

А самое главное — на корпусах дронов-самолетов появились надписи, сделанные руками жителей: "За Россию, за Волгу! Самара с вами!". Волонтеры помогли передать технику "из рук в руки" участникам СВО, которые выступили с ответным словом. Техника передана представителям 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.

"Проект начинался с простой, но честной идеи: дать каждому человеку возможность помочь фронту не словами, а делом. И сегодня мы видим, что это работает, — отметил Александр Живайкин. — Каждый принесенный пакет вторсырья, каждый час волонтерской работы, каждое доброе усилие превратилось в реальную поддержку наших бойцов. Сегодня мы передаем пять FPV-дронов и два "крыла". А всего за лето — уже 17 БПЛА. И надо понимать главное: каждый такой беспилотник — это шанс вовремя увидеть врага, уберечь подразделение и выполнить задачу".

По итогам дня на передовую отправились пять FPV-дронов и два БПЛА самолетного типа. А вообще за время акции самарцы собрали 40 тонн вторсырья — пластика, макулатуры, крышечек, стекла и старой техники. В проекте приняли участие более 3000 человек: школьники, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны и трудовые коллективы. 

Напомним, что акция "Работаем на Победу вместе с тобой" продолжается. Пункты приема вторсырья работают на постоянной основе. Проект стал продолжением акции "Макулатурный фронт — Победный вес", в которой в 2025 году приняли участие около 140 тысяч детей Самарской области: тогда школьники собрали более 100 тонн макулатуры, а на вырученные средства приобрели 10 беспилотников. Сегодня акция расширилась и охватила все категории жителей региона. Вторсырье, сданное горожанами, превращается в реальную поддержку на передовой, и это — очередной вклад Самарской области в общее дело Победы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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