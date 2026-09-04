"Новые люди" завершили сезон проекта "Жить по-новому" большим фестивалем в Тольятти

В Тольятти состоялся фестиваль "Серебряное лето. Завершение", организованный партией "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому". Финальная встреча летнего сезона объединила более 120 участников — мастеров, артистов, семьи с детьми и жителей старшего поколения.

Одной из центральных площадок фестиваля стала ярмарка серебряных ремесленников. Свои работы представили более 15 мастеров — участников движения "Жить по-новому". Они не только показывали изделия гостям, но и рассказывали о своих увлечениях, техниках и секретах ремесла.

Так, Наталья Ледочкова представила на ярмарке вязаные игрушки и каркасных кукол.

"Это каркасная кукла для маленьких девочек, которые только учатся, получают первые навыки. У нее двигаются ручки, двигаются ножки", — рассказала участница фестиваля.

Продолжением программы стал большой музыкальный вечер. Молодые исполнители Тольятти подготовили для гостей хиты их молодости, а фестиваль завершился дискотекой с элементами живого исполнения.

"Очень доволен. Музыка хорошая, праздничное настроение — прямо хочется танцевать", — поделился впечатлениями участник фестиваля Александр.

Финальный праздник завершил серию встреч проекта "Жить по-новому", которые проходили в Тольятти в течение всего лета. За это время вокруг инициативы сформировалось собственное сообщество, участники которого продолжают общаться и за пределами мероприятий.

"Сегодня пришли участники, которые были практически на всех наших предыдущих встречах, и при этом появилось много новых людей. Мы видим, что постепенно сформировалось небольшое сообщество старшего поколения. Люди знакомятся, начинают дружить и продолжают общаться уже за рамками проекта", — рассказал руководитель отделения партии "Новые люди" в Тольятти Владимир Мотрюков.

По словам депутата Самарской Губернской Думы от партии "Новые люди" Романа Маркарова, главный результат проекта — не количество проведенных мероприятий, а возможности, которые получают сами участники.

"Ключевая задача всего проекта — сделать так, чтобы люди старшего поколения могли самореализовываться, находить новые увлечения, знакомства и друзей. У человека не должен с возрастом сужаться мир — наоборот, должны появляться новые возможности быть активным, востребованным и заниматься тем, что ему интересно", — отметил Роман Маркаров.

Организаторы подчеркивают, что формат проекта строится вокруг активного долголетия и самореализации: его участники не просто приходят на мероприятия как зрители, а сами становятся мастерами, артистами и авторами программы.

Фестиваль "Серебряное лето. Завершение" стал финальной точкой летнего сезона "Жить по-новому" в Тольятти и одновременно большой встречей сообщества, которое сформировалось вокруг проекта за несколько месяцев.