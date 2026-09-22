У самарской пенсионерки мошенники дистанционно выманили 1 млн рублей

В Самаре зафиксирован факт дистанционного мошенничества — 61-летняя пенсионерка лишилась более одного миллиона рублей. Преступники использовали многоступенчатую схему с последовательной сменой ролей и кодовым словом для передачи денег, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Первый звонок поступил днем на домашний телефон женщины. Неизвестные представились работниками компании, предложили льготный тариф связи. Женщина согласилась и продиктовала данные паспорта. Следующие звонившие представились инспектором по уголовным делам и "сотрудником банковского надзора". Они убедили женщину, что ее данными воспользовались мошенники, и под предлогом "сохранения средств" вынудили снять деньги.

В финале, очередной телефонный собеседник, назвавшийся следователем, организовал передачу наличных курьеру. Он сообщил, что прибыл инкассатор и необходимо выйти к нему во двор. Пенсионерка завернула деньги в черный целлофановый пакет и вышла на улицу, оставаясь на связи с неизвестным по телефону и выполняя все его инструкции. Курьер сообщил кодовое слово, после чего женщина отдала ему более 1 млн рублей. Мужчина передал ей оформленный "договор". Придя домой, пенсионерка осознала, что отдала деньги мошенникам, и обратилась в полицию.