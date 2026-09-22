У самарской пенсионерки мошенники дистанционно выманили 1 млн рублей

В Самаре зафиксирован факт дистанционного мошенничества — 61-летняя пенсионерка лишилась более одного миллиона рублей. Преступники использовали многоступенчатую схему с последовательной сменой ролей и кодовым словом для передачи денег, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Первый звонок поступил днем на домашний телефон женщины. Неизвестные представились работниками компании, предложили льготный тариф связи. Женщина согласилась и продиктовала данные паспорта. Следующие звонившие представились инспектором по уголовным делам и "сотрудником банковского надзора". Они убедили женщину, что ее данными воспользовались мошенники, и под предлогом "сохранения средств" вынудили снять деньги.
В финале, очередной телефонный собеседник, назвавшийся следователем, организовал передачу наличных курьеру. Он сообщил, что прибыл инкассатор и необходимо выйти к нему во двор. Пенсионерка завернула деньги в черный целлофановый пакет и вышла на улицу, оставаясь на связи с неизвестным по телефону и выполняя все его инструкции. Курьер сообщил кодовое слово, после чего женщина отдала ему более 1 млн рублей. Мужчина передал ей оформленный "договор". Придя домой, пенсионерка осознала, что отдала деньги мошенникам, и обратилась в полицию.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках