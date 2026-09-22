Вячеслав Федорищев: "Сбиты десятки беспилотников, повреждены частные дома и автомобили"

Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ прокомментировал массированную вражескую атаку БПЛА, сообщив о повреждениях гражданских объектов.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников. Враг целился в промышленные предприятия, — прокомментировал глава региона. — К сожалению, есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов, автомобилей. Оперативный штаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях".

Вячеслав Федорищев напомнил, что доверять следует только официальным источникам. Публикация фото и видео с последствиями атаки БПЛА запрещена.

Напомним, массированная атака в ночь на 22 сентября продолжалась в течение 5,5 часов.