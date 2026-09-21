В Отрадном ищут пропавшего накануне подростка

Самарская полиция разыскивает без вести пропавшего 13-летнего Игнатия Чугунова, который 20 сентября ушел из дома на ул. Пионерской в Отрадном и до сих пор не вернулся.

ГУ МВД по Самарской области

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: рост 135-140см, худощавого телосложения, глаза сине-зеленого цвета. Одет: футболка темно-синего цвета, трико черного цвета, кроссовки черного цвета.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 84661 2-35-11 или 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.