В Кинель‑Черкасском районе сосед оскорбил женщину и поплатился

48‑летняя местная жительница и ее 39‑летний сосед не смогли договориться об установке забора на меже, сообщает самарская прокуратура.

Конфликт разгорелся в июле 2026 года. Перепалка вышла из‑под контроля: "В ходе ссоры мужчина высказался в адрес заявительницы нецензурными выражениями, унижающими ее честь и достоинство", - уточняют в прокуратуре Самарской области.

После жалобы женщины надзорное ведомство провело проверку, которая и подтвердила факт оскорбления. Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 3 тыс. рублей.

Постановление вступило в силу, сумма уже уплачена.