В Кинель‑Черкасском районе сосед оскорбил женщину и поплатился

48‑летняя местная жительница и ее 39‑летний сосед не смогли договориться об установке забора на меже, сообщает самарская прокуратура.
Конфликт разгорелся в июле 2026 года. Перепалка вышла из‑под контроля: "В ходе ссоры мужчина высказался в адрес заявительницы нецензурными выражениями, унижающими ее честь и достоинство", - уточняют в прокуратуре Самарской области.
После жалобы женщины надзорное ведомство провело проверку, которая и подтвердила факт оскорбления. Мужчину привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 3 тыс. рублей.
Постановление вступило в силу, сумма уже уплачена.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон