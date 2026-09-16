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Преступления Происшествия

В Тольятти задержали шоколадного воришку

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале августа в полицию по Комсомольскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка 20 плиток шоколада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция сняла отпечатки пальцев с поверхностей в магазине, отсмотрела записи с камер и проверила базу данных МВД. В итоге подозрение пало на ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего мужчины.

Когда его задержали, он раскаялся и пояснил, что похищенные сладости продал прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Гид потребителя

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