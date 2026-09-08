Юная жительница Самары созналась в работе курьером мошенников

В Самаре оперативниками по подозрению в пособничестве мошенникам задержана ранее не судимая 19-летняя местная жительница, которая дала признательные показания о работе криминальным курьером, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Со слов задержанной, по указанию анонимного куратора она забирала деньги у пожилых жителей региона и, оставляя себе процент, передавала деньги "работодателю" по указанной схеме.
Полицейскими в настоящее время уже установлены трое пенсионеров, пострадавших от противоправных действий злоумышленницы — находясь под влиянием обмана и психологического давления, они отдали ей не меньше 2 млн рублей.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также принимают меры по возмещению причиненного ущерба.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках