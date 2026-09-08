Юная жительница Самары созналась в работе курьером мошенников

В Самаре оперативниками по подозрению в пособничестве мошенникам задержана ранее не судимая 19-летняя местная жительница, которая дала признательные показания о работе криминальным курьером, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов задержанной, по указанию анонимного куратора она забирала деньги у пожилых жителей региона и, оставляя себе процент, передавала деньги "работодателю" по указанной схеме.

Полицейскими в настоящее время уже установлены трое пенсионеров, пострадавших от противоправных действий злоумышленницы — находясь под влиянием обмана и психологического давления, они отдали ей не меньше 2 млн рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также принимают меры по возмещению причиненного ущерба.