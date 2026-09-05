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Преступления Происшествия

Житель Приволжского района получил реальный срок за пьяную езду

ПРИВОЛЖЬЕ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе местному жителю вынесен обвинительный приговор за неоднократные нарушения ПДД РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае текущего года в ночное время, находясь на маршруте патрулирования в с. Обшаровка, сотрудники  Госавтоинспекции задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2121 местного жителя, ранее приговоренного судом за управление транспортным средством в пьяном виде к принудительным работам. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного превышало допустимую норму в 2,5 раза.

По словам 31-летнего мужчины, после застолья он решил отвезти домой приятеля на машине родственника. Отец злоумышленника о противоправном деянии сына не знал, но и претензий к нему в ходе дознания не высказал.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств местному жителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5,5 лет.

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