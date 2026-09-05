Житель Приволжского района получил реальный срок за пьяную езду

В Приволжском районе местному жителю вынесен обвинительный приговор за неоднократные нарушения ПДД РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мае текущего года в ночное время, находясь на маршруте патрулирования в с. Обшаровка, сотрудники Госавтоинспекции задержали за рулем автомобиля ВАЗ-2121 местного жителя, ранее приговоренного судом за управление транспортным средством в пьяном виде к принудительным работам. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного превышало допустимую норму в 2,5 раза.
По словам 31-летнего мужчины, после застолья он решил отвезти домой приятеля на машине родственника. Отец злоумышленника о противоправном деянии сына не знал, но и претензий к нему в ходе дознания не высказал.
Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.
Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств местному жителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5,5 лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках