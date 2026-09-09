Из Самарской области депортируют иностранца за попытку дать взятку сотруднику ГАИ

В августе на трассе М-5 в Борском районе сотрудники ГАИ для проверки остановили легковой автомобиль. Изучив документы водителя, полицейские установили, что 48-летний иностранец нарушает установленный порядок пребывания в России, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В патрульном автомобиле мужчина предложил полицейскому взятку, чтобы тот не документировал административное правонарушение по статье "Уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания".
Госавтоинспектор отказался от взятки, однако правонарушитель продолжал настаивать и положил 4 тысячи рублей между сидениями. Правоохранители задержали и передали злоумышленника следователям.
"Кроме того, в отношении правонарушителя полицейскими собраны и рассмотрены материалы, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принято решение о назначении ему штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ. До принудительной высылки иностранец помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. После убытия правонарушителя за пределы РФ в отношении него будет принято решение о запрете въезда в страну", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках