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Преступления Происшествия

Из Самарской области депортируют иностранца за попытку дать взятку сотруднику ГАИ

БОРСКОЕ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе на трассе М-5 в Борском районе сотрудники ГАИ для проверки остановили легковой автомобиль. Изучив документы водителя, полицейские установили, что 48-летний иностранец нарушает установленный порядок пребывания в России, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В патрульном автомобиле мужчина предложил полицейскому взятку, чтобы тот не документировал административное правонарушение по статье "Уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания".

Госавтоинспектор отказался от взятки, однако правонарушитель продолжал настаивать и положил 4 тысячи рублей между сидениями. Правоохранители задержали и передали злоумышленника следователям.

"Кроме того, в отношении правонарушителя полицейскими собраны и рассмотрены материалы, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принято решение о назначении ему штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ. До принудительной высылки иностранец помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области. После убытия правонарушителя за пределы РФ в отношении него будет принято решение о запрете въезда в страну", - отмечается в сообщении.

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