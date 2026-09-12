Житель Жигулевска осужден за нападение с ножом в гаражах на молодого человека

В Жигулевске суд вынес решение по делу о нанесении тяжких телесных повреждений: фигурант приговорен к трем годам колонии общего режима, сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в августе 2025 года. Ночью из больницы в дежурную часть ОМВД по Жигулевску поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили 19‑летнего местного жителя с серьезным ранением. У юноши диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки. Травму он получил в гараже в районе ул. Гоголя.
Подозреваемого удалось задержать практически сразу: сотрудники патрульно‑постовой службы, патрулировавшие территорию неподалеку от места происшествия, задержали 41‑летнего мужчину. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи. Задержанный дал признательные показания.
Суд фигуранту назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 3 года . Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках