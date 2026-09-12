Житель Жигулевска осужден за нападение с ножом в гаражах на молодого человека

В Жигулевске суд вынес решение по делу о нанесении тяжких телесных повреждений: фигурант приговорен к трем годам колонии общего режима, сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Ночью из больницы в дежурную часть ОМВД по Жигулевску поступило сообщение о том, что в медучреждение доставили 19‑летнего местного жителя с серьезным ранением. У юноши диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки. Травму он получил в гараже в районе ул. Гоголя.

Подозреваемого удалось задержать практически сразу: сотрудники патрульно‑постовой службы, патрулировавшие территорию неподалеку от места происшествия, задержали 41‑летнего мужчину. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи. Задержанный дал признательные показания.

Суд фигуранту назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на 3 года . Приговор вступил в законную силу.