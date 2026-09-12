Жительница Новокуйбышевска спаслась от сожителя с ножом, укрывшись в квартире соседей

В Новокуйбышевске 22‑летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в покушении на убийство сожительницы, сообщает самарское СУ СК.
По данным следствия, инцидент произошел в квартире подозреваемого. Во время ссоры молодой человек нанес женщине несколько ножевых ранений в разные части тела. Довести преступление до конца ему не удалось, так как пострадавшая сумела выбежать из квартиры и укрыться в квартире соседей. После этого ее оперативно доставили в больницу, где медики смогли стабилизировать ее состояние.
Сейчас мужчина задержан. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Расследование ведется при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон