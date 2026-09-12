Жительница Новокуйбышевска спаслась от сожителя с ножом, укрывшись в квартире соседей

В Новокуйбышевске 22‑летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в покушении на убийство сожительницы, сообщает самарское СУ СК.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире подозреваемого. Во время ссоры молодой человек нанес женщине несколько ножевых ранений в разные части тела. Довести преступление до конца ему не удалось, так как пострадавшая сумела выбежать из квартиры и укрыться в квартире соседей. После этого ее оперативно доставили в больницу, где медики смогли стабилизировать ее состояние.

Сейчас мужчина задержан. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы и продолжают выяснять все детали случившегося. Расследование ведется при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД РФ по Самарской области.