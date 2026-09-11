Военный суд закрыл от СМИ дело экс-сотрудника ФСБ Денисова о коррупции

В пятницу, 11 сентября, судья Самарского гарнизонного военного суда Сергей Козачок принял постановление о том, что процесс по громкому уголовному делу бывшего сотрудника регионального УФСБ Дениса Денисова будет проходить в закрытом режиме. Денисова обвиняют в коррупции.

Перед заседанием девушка-секретарь суда посмотрела удостоверение журналиста Волга Ньюс и протянула: "Ну не знааааю, пустят ли вас". На вопрос корреспондента "Но заседание же открытое?" участница процесса сообщила, что "может и закрытое".

Через некоторое время приставы завели в судебную клетку самого Денисова — мужчину, чье фото в красной куртке распространяли телеграм-каналы, рассказывая о громком расследовании. Еще через какое-то время в зал зашел судья Козачок и дверь захлопнулась, отделив от процесса оставшегося в коридоре журналиста. Корреспондент постучалась и заглянула внутрь: "А можно присутствовать слушателю?". Козачок с показавшейся странной улыбкой ответил, что как раз сейчас разрешается ходатайство о закрытии судебного процесса. На вопрос журналиста "А оно только сегодня поступило?" резко обернулась секретарь. "Оно поступило прям сейчас!", — жестко отрезала девушка. Судья Козачок в это же время посмотрел на бумаги в своих же руках, затем на журналиста, а потом заявил, что документы датированы 4 сентября.

Журналисту пришлось закрыть дверь и ждать ещё какое-то время. На вторую попытку заглянуть в зал и узнать, как разрешено судом ходатайство, судья Козачок ответил, что можно остаться и послушать.

Далее Козачок зачитал свое решение о том, что заседания будут закрытыми. В решении судьи написано, что ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме подали представители УФСБ по Самарской области, поскольку в суде будут допрошены их сотрудники и якобы могут быть озвучены сведения, составляющие гостайну. При этом по закону закрывать можно именно те заседания, где возможно оглашение сведений, относящихся к гостайне, а не весь процесс.

Согласно картотеке суда, Денисова обвиняют по ч.6 статьи 290 "Получение взятки". Уголовное дело расследовали в СУ СК по Самарской области. По версии следствия, Денисов получил 10 млн рублей от самарского предпринимателя Александра Юшина, которого недавно осудили на 20 лет лишения свободы за банковскую деятельность без лицензии и создание преступного сообщества. Оперативное сопровождение по делу Юшина осуществлял Денисов.

По одной из версий, все началось в 2018 году. Тогда Юшин приехал отдохнуть в "Волжский утес". Эту версию уже публиковали телеграм-каналы.

"Стук в дверь. Нет, на пороге не бандиты. Погоны! Подполковник ФСБ Денисов Д. В. защёлкивает на нём наручники и увозит на своей личной машине. Не в отдел — в здание УФСБ. Там уже разлит чай, разложены конфеты и озвучено деловое предложение: миллион рублей в месяц. Или прощай бизнес, прощай свобода. Занавес? Нет. Это только пролог", — озвучивали источники Волга Ньюс, а также авторы в телеграм-каналах.

В некоторых версиях упомянуты "ночной "разговор" с сотрудниками офиса Юшина — один потом ослепнет и с трудом выйдет из реанимации своим ходом". Дальше, по версии следствия, Денисов мог получать по 1 млн в месяц от Юшина. А когда Юшин решил пожаловаться на Денисова — родилось новое уголовное дело.

Как было на самом деле — и должен разобраться военный суд. При этом Денисова в каналах называли человеком другого бывшего сотрудника УФСБ — Павла Селезнева, которого обвиняют в создании в Самарской области организованного преступного сообщества. Кроме того, упоминались возможные знакомства Селезнева с представителями группировки "Сиротинские". По одной из версий, якобы Юшину обещали 20 лет колонии именно представители этой группировки.

11 сентября в заседание по делу Денисова не пустили и человека, который считает себя потерпевшим. Его сын был армейским офицером, и, по версии семьи, боролся с наркотиками в части, перейдя дорогу наркомафии и ее крышевателям в погонах. Молодого человека отправили за решетку, оттуда он ушел на СВО и погиб. В одной из версий указывалась связь этого обвинения и другого сотрудника УФСБ — Александра Молчанова. Суд над Молчановым в свое время тоже закрыли от прессы.

Интересно, что в период рассмотрения дела Денисова в Телеграм-каналах появилась история о том, как якобы одно из уголовных дел оппонентов ОПГ "Сиротинские" намеренно пытались отправить именно в военный (а не гражданский) суд, для чего обвинения были предъявлены военному (его вину при этом оспаривали свидетели).